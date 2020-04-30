شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى أسبوع قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام ،وقبيل قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع السياسة النقدية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0891$ الأعلى منذ 20 نيسان/أبريل، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0870 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0851 $.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، و بأكبر مكسب يومي فى نحو أسبوعين ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 99.40 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع المستمر فى مستويات الدولار ،بفعل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ،عقب إعلان بعض الدول الكبري إعادة فتح جزئي للاقتصادات المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا ، بجانب ظهور نتائج مبشرة لأحد الأدوية المرشحة لعالج الفيروس التاجي.

وضغط على الدولار الأمريكي أيضا ،ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من التيسير النقدي ،وقلل من توقعات حدوث انتعاش اقتصادي سريع فى الولايات المتحدة بعد الحد من جائحة فيروس كورونا.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الهامة فى أوروبا ، عن نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام ،وعن مستويات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو خلال نيسان/أبريل ، والتي توضح مدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 فى أوروبا.

تصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع انكماش بمعدل 3.7% خلال الربع الأول/2020 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نموا بمعدل 0.1% خلال الربع الرابع /2019 ،وبالقراءة السنوية المتوقع انكماش بمعدل 3.1% من نمو بمعدل 1.0% الربع السابق.

وتصدر بنفس التوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نيسان/أبريل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.7% فى آذار/مارس ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.7% من ارتفاع بنسبة 1.0% الشهر السابق.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسات النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى المنطقة الموحدة ، خاصة تزايد مخاطر تفشي فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا.

وتشير معظم التوقعات إلى قيام المركزي الأوروبي بتوسيع مشتريات الديون لتشمل السندات غير المرغوب فيها ،مع اتخاذ خطوات أخرى لتخفيف الظروف القاتمة فى أسواق الائتمان.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش.