سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.94 دولار ليبلغ 13.66 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.94 دولار ليبلغ 13.66 دولار في تداولات يوم امس الأربعاء مقابل 11.72 دولار في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 15.06 دولار للبرميل حيث صعد 2.72 دولار بما يعادل 22 بالمئة في حين اغلقت عقود خام برنت عند 22.54 دولار للبرميل بارتفاع 2.08 دولار أو 10.2 بالمئة.
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