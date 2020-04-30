شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ليتجاوز مستوى 7 آلاف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% رابحا 81.46 نقطة ليصل إلى مستوى 7066.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.61% خاسرا 191.68 نقطة ليصل إلى مستوى 7170.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 169.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفع 158 سهما، فيما تراجع 27 سهما.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.62%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "حلوانى إخوان"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 9.98%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 9.65%، فيما جاء سهم "البحرى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.08%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 2.14%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 1.69%.

Advertisements

وفى سياق آخر أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تعليق تداول سهم شركة اللجين القابضة ابتداءً من يوم الخميس، وذلك نظراً لعدم التزام شركة اللجين القابضة بالإعلان عن قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م خلال المدة النظامية.

فيما أصدر مجلس هيئة سوق المال السعودية، عن قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة مضاربة المالية لإنشاء منصة لإصدار أدوات الدين والاستثمار فيها، وبناءً على هذا التصريح، سيكون بمقدرة شركة مضاربة المالية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهم وذلك عن طريق ترتيب عملية إصدار صكوك وطرحها على المستثمرين المسجلين في المنصة.