شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الجديد لصرف المعاشات من منافذ البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول رفيع بالهيئة القومية للبريد عن تحريك خطة صرف المعاشات ليوم واحد وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار السبت المقبل عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلا من الجمعة، مشيرا إلى أن التقسيمة جديدة لصرف المعاشات والتي تتم وفقا لآلية وزارة التضامن ستبدأ من الأحد المقبل من خلال 4600 منفذ تشمل جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية و 600 مدرسة.

وقال المصدر لليوم السابع، إن صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه للمستحقين ستكون يرمي الأحد والاثنين 3 و4 مايو، والأقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مايو والأقل من 3000 جنيه الخميس والسبت 7 و 9 مايو، بينما صرف المعاشات الأكثر من 3000 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

وأشار المصدر إلى صرف المعاشات بدون حد أقصى من ماكينات ATM اعتبار من الجمعة 1 مايو، أما صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الأحد الموافق 3 مايو.

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ويتم صرف المعاشات من خلال 4600 منفذ علي مستوى الجمهورية، من بينهم 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة وذلك منعا للتزاحم والتكدس وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزارة أيضا فى تقريرها إلي ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية إلي 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 ، مقارنة بنحو 23.165 ألف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوي 7.89%.