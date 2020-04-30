شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أغلب أسهم المؤشر على رأسها مجموعة طلعت مصطفى، جى بى اوتو، السويدى إليكتريك، أوراسكوم للاستثمار القابضة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1631 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12228 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1129 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 45 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو 2000 سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقارى، 200 سهم، 23 ألف سهم، 97 سهم، على التوالى.

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فيما باع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 20 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، البنك التجارى الدولى، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، 2000 سهم، 200 ألف سهم، 140 ألف سهم، على التوالى.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهمى دايس للملابس الجاهزة، أطلس للاستثمار والصناعات.

وقررت أيضا وقف التعامل على سهمى الحفر الوطنية، الشركة العقارية للبنوك الوطنية، اعتبارا من جلسة تداول اليوم الخميس، لحين إرسال نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.