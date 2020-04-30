مصانع الصين تجد صعوبة فى التعافى بأبريل مع تراجع طلبيات التصدير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسحان أن أنشطة المصانع في الصين تعاني من انهيار في طلبيات التصدير في أبريل بما يشير إلى أن التعافي التام مازال بعيد المنال مع تسبب أزمة فيروس كورونا في إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي تراجع إلى 50.8 في أبريل من 52 في مارس، لكنه بقي فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة عند 51.

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وقال تشاو قينغ خه، الإحصائي الكبير في مكتب الإحصاءات، إن مؤشرا فرعيا لطلبيات التصدير الجديدة لأكبر دولة مصدرة في العالم هوى إلى 33.5 في أبريل من 46.4 في مارس، إذ شهدت بعض المصانع إلغاء طلبيات بعد أن استأنفت أعمالها.

وأظهر مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات الذي نشر اليوم الخميس أيضا أن طلبيات التصدير الجديدة انكمشت بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وأظهر المسح الذي يركز على الشركات الصغيرة المعتمدة على التصدير أن أنشطة المصانع الصينية انكمشت على غير المتوقع هذا الشهر.

لكن مسحا منفصلا لمكتب الإحصاءات أظهر أن قطاع الخدمات الذي يسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين شهد نموا في أنشطته مع تسجيل مؤشر مديري مشتريات القطاعات غير الصناعية ارتفاعا إلى 53.2 من 52.3 في مارس.