شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات السياحة التركية 11.4% بالربع/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركى اليوم الخميس تراجع إيرادات السياحة 11.4% فى الربع الأول من العام الحالى إلى 4.1 مليار دولار.

كانت إيرادات تركيا من السياحة زادت 17% العام الماضى لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة.