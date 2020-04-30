شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم طوكيو تغلق قرب ذروة 8 أسابيع مقتدية بصعود أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم اليابانية مقتربة أعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع عند الإغلاق اليوم الخميس، مقتفية أثر ارتفاع في الأسهم الأمريكية الليلة الماضية بفضل نتائج أولية مبشرة لعلاج تجريبي لمرض كوفيد-19، إضافة لمكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا وارتفاع في أسعار النفط.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 2.6 بالمئة ليغلق عند 20193.69 نقطة وهو أعلى مستوى إقفال منذ التاسع من مارس. ووصل حجم التعاملات لأعلى مستوى في شهر مسجلا 3.06 تريليون ين (28.8 مليار دولار).

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1464.03 نقطة وهو أيضا أعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس مع ارتفاع أكثر من ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

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وقفز سهم شركة النفط والغاز إنبكس 5.1 بالمئة وسهم الشركة اليابانية للتنقيب عن النفط 2.3 بالمئة بعد صعود بنحو عشرة بالمئة اليوم في أسعار النفط مدفوعة بنمو مخزونات الخام الأمريكية دون المتوقع.

وارتفعت مجموعة سوفت بنك 0.5 بالمئة بعد أن توقعت الشركة العملاقة خسارة 700 مليار ين تقريبا في العام المالي الذي ينتهي في مارس 2021 في شق استثمارها بشركة وي-ورك المنفصل عن صندوق رؤية، مما يزيد صافي الخسائر المتوقعة للمجموعة إلى 900 مليار ين.

لكن سهم شركة إن.تي.تي دوكومو للاتصالات سجل تراجعا نسبته 4.5 بالمئة بعد أن أعلنت انخفاضا بنسبة 10.9 بالمئة في الأرباح الصافية للعام المنتهي في مارس، متأثرة بإجراءات لزوم المنازل المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.