شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.29% رابحاً 62.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4951.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.48% رابحاً 78.17 نقطة ليصل إلى مستوى 5343.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.78% رابحاً 32.43 نقطة ليصل إلى مستوى 4180.25 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.13%، رابحاً 46.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4163.11 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 70.4 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار كويتى عبر 3024 صفقة.

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وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.70%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%.

وجاء سهم "شركة أجوان الخليج العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 9.87%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 8.93%، فيما تصدر سهم "شركة أعيان العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 4.87%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.87%.

وفى سياق متصل أعلن البنك التجارى الكويتي، عن تثبيت كافة التصنيفات الائتمانية للبنك من جانب وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تم تصنيف المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة A2، تصنيف المخاطر قصيرة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة P-1، تصنيف ودائع البنك طويلة الأجل A3، تصنيف ودائع البنك قصيرة الأجل P-2، التقييم الائتمانى الأساسي ba1، التقييم الائتماني الأساسي المعدل ba1.