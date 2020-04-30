شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التركى يواصل التدهور.. عجز التجارة يقفز لـ 182% فى مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس قفزة 182 بالمئة على أساس سنوي في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مارس ليصل إلى 5.39 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات التركية 17.8 بالمئة في حين زادت الواردات 3.1 بالمئة مقارنة مع مارس 2019، حسبما ذكر المعهد.
وكانت أظهرت بيانات من وزارة المالية، أن ميزانية الحكومة في تركيا سجلت عجزا 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس .
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