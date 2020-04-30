شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الفيوم الجديدة يتفقد سير العمل بمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، مواقع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لسرعة الانتهاء من التنفيذ، وإزالة أى عقبات.

وتابع المهندس عبد الوهاب صميدة، خلال جولته، أعمال التشطيب بمدرسة المتفوقين لدخولها حيز التشغيل العام القادم، وشدد رئيس الجهاز على مسئولى الشركات العاملة بالمدينة دفع العمل بكافة المواقع والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع، مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جانب من الجولة

وأشار المهندس عبد الوهاب صميدة، إلى أنه كلف مسئولى الجهاز بالمتابعة الدقيقة لسير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وكذا التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

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كان المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، قد أكد أنه تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ مشروع محطة محولات الفيوم الجديدة بقدرة (120م.ف.أ)، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام لعدد 64 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من أعمال المرافق.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة بمساحة 720 فدانا بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة وتضم ( منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة)، وجارٍ طرح أعمال المرافق لهذه المنطقة، وجارٍ تنفيذ مجمع صناعى بهذه المنطقة على مساحة 51 فدانا.

ومن ناحية أخرى، أعلن المهندس عبد الوهاب صميده، انه تم تسليم مبنى مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة الفيوم الجديدة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، وكذا تسليم مبنى للشهر العقارى بالحى الثاني بمدينة الفيوم الجديدة.‬

‫وأوضح المهندس عبد الوهاب صميده، أنه تم تسليم مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي بالحى الثاني في حضور مسئولى مديرية التربية والتعليم بالفيوم الجديدة، ومسئولى جهاز المدينة، كما تم تسليم مبنى الشهر العقارى بالمنطقة الصناعية الأولى، لمصلحة الشهر العقارى بمحافظة الفيوم، تمهيداً لتشغيله للتيسير على المستثمرين والمواطنين بالمدينة.‬