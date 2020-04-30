شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 3.11 نقطة ليصل إلى مستوى 1311.76 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 615.9 ألف سهم بقيمة 92 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.8%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.63%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة ناس المؤسسة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، أمس الأربعاء، بنصاب قانوني 67.97%، وتمت الموافقة على قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 28 مارس عام 2019 والمصادقة عليه، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والمصادقة عليه، والاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

كما تم مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزى ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمصادقة عليها، والتبليغ والموافقة على العمليات التى جرت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 مع أى من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الإيضاح رقم 22 من البيانات المالية بما يتفق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

وتم الموافقة أيضا على إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس للأغذية، وهى فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.