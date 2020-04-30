شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر : تعقيم مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بتطهير وتعقيم مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمدارس التي من المقرر أن تشهد الامتحانات، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب أثناء سير الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت مدارس (6 أكتوبر الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية - 6 أكتوبر الثانوية الفنية المتقدمة الصناعية بالحي الرابع - الحي العاشر الرسمية للغات - أسامة بن زيد بالحي العاشر - الحي الثاني عشر للتعليم الأساسي - 6 أكتوبر الرسمية المتميزة بالحي السابع - الحي الخامس الرسمية المتميزة للغات - نجيب محفوظ الإعدادية بنين بالحي السادس - أم المؤمنين عائشة بالحي السادس - السيدة خديجة الثانوية بنات بالحي السادس - التربية السمعية للصم وضعاف السمع بالحي الحادي عشر).

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وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية داخل المدينة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشأن.

كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد أكد انه جارٍ تنفيذ مول تجارى بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية حوالى (11 ألف م2) بطريق الواحات بجوار جامعة MSA، وذلك فى إطار توفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها وتوفير فرص العمل.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن المشروع يضم مبنى دور مسطح بمساحة حوالى (3 آلاف م² )، بجانب منطقة الخدمات، وتشمل أماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء وغير ذلك، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من وحدات تبريد وتجهيز، ومنافذ بيع أسماك وخضروات وفاكهة ولحوم ومطاعم، و 3 كافتيريات، و 25 قسم مبيعات متنوع، مضيفاً أن المشروع أوشك على الانتهاء.