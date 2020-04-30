شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صافى ربح دبى الإسلامى 18% وسط مخصصات لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك دبى الإسلامى إن أرباح الربع الأول من العام انخفضت 18 بالمئة مع تجنيبه مخصصات انخفاض قيمة قدرها 1.48 مليار درهم (403 ملايين دولار) لتغطية تأثير جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط الضعيفة وتدني أسعار الفائدة.

بلغ صافي الربح 1.11 مليار درهم، انخفاضا من 1.355 مليار قبل عام، حسبما ذكر البنك في بيان إلى البورصة.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت 903 ملايين درهم وبنك أبوظبي الأول للأوراق المالية 1.1 مليار.

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وزادت خسائر انخفاض القيمة 92 بالمئة إلى 665 مليون درهم، فضلا عن تقييد رسوم لمرة واحدة قدرها 818 مليون درهم.

وقال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي "أسفرت جائحة كوفيد-19 عن حدوث اضطرابات كبيرة فرضت علينا إعادة التفكير في استراتيجياتنا وتعديلها."

وقال شلوان إن المكاسب الاستثنائية والأرباح المتكررة سمحت بتجنيب المخصصات لتخفيف التداعيات المتوقعة على البنك من تفشي الفيروس فضلا عن تقلبات أسعار النفط وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

تضم النتائج أيضا الأرقام المجمعة لبنك نور، الذي اشتراه دبي الإسلامي هذا العام. وقال دبي الإسلامي إن المخصصات أبطلت أثر مليار درهم جناها من صفقة الشراء.