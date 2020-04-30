شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بنشاط ايجابي– تحليل -30-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس تداولاته لهذا اليوم بنشاط إيجابي واضح مستغلا العزم الإيجابي الإضافي والمقدم من وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تسجيله لمستوى 2.3880, نتوقع استمرار تسلل السعر بشكل صاعد ليستهدف قريبا مستوى 2.4530 والذي يمثل بدوره مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي. نذكر ايضا بأن السيناريو الصاعد قائم على ثبات الدعم المتمركز حاليا عند 2.2850 ليزيد ذلك من فرص استئناف الهجوم التصحيحي الصاعد وتحقيق الهدف المذكور سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3410 و 2.4530 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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