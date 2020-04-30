شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 30-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه صاعدة جديدة ليضغط من خلالها على مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 782.00 بهدف إيجاد منفذ للخروج من المسار الرئيسي الهابط, حتى هذه اللحظة يوضح الرسم المرفق فشل السعر بتغيير الاتجاه نظرا لتمركزه السلبي دون المقاومة الرئيسية وليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح الهابط لحين الوصول نحو الأهداف المستقرة عند 710.00 و 680.00.
أما نجاح السعر بالثبات فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك يؤكد إلغاء النظرة الهابطة ولنتوقع تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 915.00 و 1000.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 782.00 و 750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 30-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.