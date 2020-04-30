شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 30-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه صاعدة جديدة ليضغط من خلالها على مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 782.00 بهدف إيجاد منفذ للخروج من المسار الرئيسي الهابط, حتى هذه اللحظة يوضح الرسم المرفق فشل السعر بتغيير الاتجاه نظرا لتمركزه السلبي دون المقاومة الرئيسية وليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح الهابط لحين الوصول نحو الأهداف المستقرة عند 710.00 و 680.00.

أما نجاح السعر بالثبات فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك يؤكد إلغاء النظرة الهابطة ولنتوقع تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 915.00 و 1000.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 782.00 و 750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة