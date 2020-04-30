الاقتصاد

الباوند مقابل الين يميل نحو الايجابية-تحليل - 30-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تذبذبه السلبي الأخير بمواجهة مستوى 132.10 ليشكل ذلك عائق قوي أمام التداولات السلبية ولنلاحظ ارتداده بشكل صاعد نحو 133.00 ليزيد ذلك من محاولات تشكيله لهجوم صاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

 

مما سبق, وباستمرار ثبات الدعم المستقر عند 132.10 نتوقع اندفاع السعر نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 134.55 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 135.70 ليشكل ذلك الهدف الثاني للميل الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.10 و 135.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم 

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