شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على السلبية- تحليل - 30-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون الحاجز المستقر عند 116.65 ليحافظ بذلك على مساره الرئيسي الهابط وليستقر حول مستوى 115.70, كذلك ثبات المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية سيزيد بدوره الضغوط السلبية وليدعونا لانتظار تسجيل السعر للأهداف الإضافية بوصوله نحو 115.20 و 114.70 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 116.65 و 114.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط