شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "نور للاستثمار" الكويتية توافق على توزيع أرباح بقيمة 2.4 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة نور للاستثمار المالي على مقترح التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام 2019 بواقع 6 فلوس لكل سهم، وبقيمة إجمالية 2.415 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت المالية، إن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق في 21 مايو المقبل على أن يتم توزيع الأرباح يوم 27 مايو.

وأقرت العمومية الميزانية المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بجانب التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام.

يُذكر أن أرباح شركة نور للاستثمار المالي تراجعت بنسبة 67.5% لتصل إلى نحو 8.1 مليون دينار كويتي عن العام 2019، مقابل أرباح بقيمة 24.8 مليون دينار للعام 2018.