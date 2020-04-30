شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج أذون خزانة بـ70 مليون دينار اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 30 أبريل، فيما تستحق في 29 يوليو 2020، بعائد 2.32%.

وأعلنت بورصة البحرين، منذ أيام أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار "186.5 مليون دولار"، لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.27%.

وبورصة البحرين قررت إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني، وكان تم تدشين سوق إدراج أذون الخزانة الحكومية ببورصة البحرين في 31 يناير 2016، بحسب بيان سابق للسوق المالي.