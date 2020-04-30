أرباح «الفجيرة الوطني» تتراجع بقوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

سجل بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بلغ 75.4 مليون درهم لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2020، بارتفاع قدره 85.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019 وبانخفاض قدره 55% مقارنة بـمبلغ 167.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019، لاستمرار انخفاض نشاط الأعمال في السوق والذي تفاقم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وسجل البنك نمواً في الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 بنسبة 3.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 293.3 مليون درهم، ما مكّن البنك من التأمين الحكيم لمخصصات انخفاض القيمة في مواجهة بيئة التشغيل غير المسبوقة

أبرز التطورات

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بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 417.5 مليون درهم حيث شهدت نمواً هامشياً بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ما يظهر المستوى العالي من المرونة في الأعمال الرئيسية للبنك وإدارة الميزانية العمومية بشكل معزز والتي تسعى إلى التخفيف من آثار الأسواق الحالية المتقلبة. واستقر صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية، وصافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى، عند 276.3 مليون درهم، و89.3 مليون درهم على التوالي، مقارنة بمبلغ 280.4 مليون درهم، و90.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019. وبلغت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة 37 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 39.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019. وبلغت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية 14.9 مليون درهم مقارنة بمبلغ 4.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019.

وانخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 4.7% لتصل 124.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 130.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس التدابير المعتمدة بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة مع التركيز بشكل أساسي على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال استخدام الحلول الرقمية. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لتصل إلى 29.8% حيث كانت 31.4% في الفترة نفسها من عام 2019.

وحقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 293.3 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، بنمو بنسبة 2.9% مقارنة بمبلغ 285.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019 وبنمو بنسبة 3.7% عن الربع الرابع من عام 2019.

وبلغت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي 27.2 مليار درهم حيث كانت 27.1 مليار درهم، بنهاية عام 2019، بزيادة مقدارها 3.7% عن 31 مارس/ آذار 2019. ما يعكس حكمتنا في إدارة الميزانية العمومية، وإدارة مخاطر الائتمان في مواجهة النشاط الاقتصادي المنخفض في السوق.

واستقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند 32 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 31.9 مليار درهم بنهاية عام 2019، بزيادة مقدارها 6% عن 31 مارس/ آذار 2019.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 1.1% ليصل إلى 43.3 مليار درهم حيث كان 42.8 مليار درهم بنهاية عام 2019، وبزيادة قدرها 8.1% عن 31 مارس/ آذار 2019.

واستقرت حقوق ملكية المساهمين عند 6.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 6.4 مليار درهم في نهاية عام 2019، بزيادة قدرها 19.2% عن 31 مارس/ آذار 2019. واستمرت نسبة كفاية رأس المال قوية عند 17.3% (نسبة الشق الأول 16.2% ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 12.6%)، مقارنة بنسبة 17.8% (نسبة الشق الأول 16.6% ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 12.9%) في نهاية عام 2019.



التركيز على الاستدامة

وقد علقت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة: شهد الربع الأول من عام 2020 تغيراً غير مسبوقاً في الاقتصاد العالمي مع اتساع اتجاهات الركود السريع في جميع أنحاء العالم، ووصول أسعار النفط إلى مستويات منخفضة بشكل استثنائي، وبدء تنفيذ برامج الدعم الحكومية الضخمة، حيث لا تزال الاقتصادات العالمية معطلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وعلى الرغم من هذا، حقق بنك الفجيرة الوطني نمواً إيجابياً في الأرباح التشغيلية بنسبة 2.9% لتصل إلى 293.3 مليون درهم، ما يؤكد مرونة نموذج أعماله وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي.

وتأخذ استراتيجية الأعمال لدى بنك الفجيرة الوطني في الاعتبار بيئة التشغيل الصعبة، وتتم إدارتها بحكمة مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل. وقد عزز البنك مستويات قوية من السيولة وكفاية رأس المال، إلى جانب أدائه التشغيلي القوي، وهذا يضع بنك الفجيرة الوطني في وضع قوي للغاية للتغلب على حالة عدم اليقين السائدة حالياً.