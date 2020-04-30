شكرا لقرائتكم خبر عن منوتشين: البيت الأبيض قد يخزن "مئات الملايين" من براميل النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قد تكشف قريبا عن خطة لمساعدة شركات النفط الأمريكية، أوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين أنها قد تتضمن إضافة ملايين البراميل من الخام إلى الاحتياطيات الوطنية المترعة بالفعل، وذلك في ظل انهيار الطلب العالمي بفعل جائحة فيروس كورونا. وقال منوتشين أثناء إيجاز للبيت الأبيض عن تداعيات الفيروس على الصناعة "نستكشف إمكانية تخزين عدة مئات من ملايين البراميل الإضافية، ومن ثم ننظر في العديد من الخيارات المختلفة."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منوتشين: البيت الأبيض قد يخزن "مئات الملايين" من براميل النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.