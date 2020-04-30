شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 447 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة أوائل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعا كبيرا خلال شهر يناير من العام الجاري 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من هذه السلع نحو 447 مليون دولار، مقابل 543 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2019، بتراجع إجمالي بلغ نحو 96 مليون دولار.

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وتتضمن قائمة السلع الاستهلاكية وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أبرز السلع الاستهلاكية المعمرة ومن بينها الواردات من الغسالات والتي بلغت نحو 2 مليون و827 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 3 ملايين و786 ألف دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع بلغ 959 ألف دولار، يليها الواردات من الثلاجات وبلغت قيمتها 9 ملايين و421 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 9 ملايين 246 ألف دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع بلغت قيمته 175 ألف دولار.

وتشمل قائمة الواردات من السلع الاستهلاكية أيضا الواردات من التليفزيونات وبلغت 55 مليون و536 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 35 مليون و418 ألف دولار الشهر المماثل لعام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 20 مليون و118 ألف دولار، بالإضافة إلى الواردات من الأثاث والمقاعد وحوامل فرش وبلغت قيمتها 17 مليون و771 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 9 ملايين و670 ألف دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين دولار.