شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الشهر على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات هذا الأسبوع وأخر جلسات نيسان/أبريل على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالي بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ويتغيب نبض التداول اليوم الخميس عن كل من مؤشر هانج سينج وكوسبي بسبب عطلات رسمية في هونج كونج وكوريا الجنوبية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 4.5% مقابل ارتفع 0.2% في شباط/فبراير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 4.6% متوافقة مع التوقعات مقابل ارتفاع 1.6% في شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأولية للإنتاج الصناعي اتساع التراجع إلى 3.7% مقابل 0.3% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 5.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.8 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.0، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.2 مقابل 52.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 52.7.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع في نيوزيلندا إلى 66.6 مقابل 73.1 في آذار/مارس، وقبل أن نشهد عن استراليا صدور مؤشر أسعار الواردات والذي أوضح تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.7% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.0%، بينما عكست قراءة مؤشر أسعار الصادرات ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 5.2% في الربع الرابع.

Advertisements

بخلاف ذلك، لا تزال التقرير التي تبعنها بالأمس والتي تطرقت لكون شركة جلعاد ساينس أعلنت أن عقارها التجريبي ساعد مرضي الفيروس التاجي على التعافي بشكل أسرع، وتأكيد كبير خبراء الأمراض المعدية لدى الإدارة الأمريكية أنتوني فروس عقب ذلك بأن النتائج المبكرة لتجارب شركة ججعاد للأدوية قدمت "أخبار جيدة للغاية"، في تعزيز التفاؤل لدى المستثمرين بأن العلماء يحرزون تقدم في العلاجات لمكافحة فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.02 مليون ولقي 208,112 شخص مصرعهم في 213 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.82% ليربح 26.32 نقطة ويصل إلى المستوى 1,475.47، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.92% ليربح هو الأخر 577.63 نقطة ويصل إلى المستوى 20,348.82.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.22% ليربح 47.36 نقطة ويصل إلى المستوى 3,914.39، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.30% ليربح هو الأخر 36.77 نقطة ويصل إلى المستوى 2,859.21.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.67% ليخسر 71.24 نقطة ويصل إلى المستوى 10,594.95، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 2.24% ليربح 120.88 نقطة ويصل إلى المستوى 5,514.30.