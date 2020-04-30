شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الخاسرون والرابحون مما يحدث بأسواق النفط العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية، إنه مع الانهيار الذى شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية وخاصة الخام الأمريكى - والذى سجل أسعارا تحت الصفر وصلت لسالب 40 دولارا للبرميل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى - أصبح هناك بلدان خاسرة وأخرى رابحة من تلك الأزمة، وخاصة فى ظل وجود جائجة انتشار فيروس كورونا المستجد والذى توقف معه النشاط الاقتصادى حول العالم من أنشطة النقل والطيران وحركة التجارة والتصنيع بشكل كبير .

وأضاف الدكتور ثروت راغب لـ" الخليج 365 " أن الصين كانت تستورد نحو 14 إلى 15 مليون برميل يوميا من الخام ولكنه تم التوقف مع انتشار فيروس كورونا وتوقف معظم عمليات التصنيع .

وأشار رئيس قسم هندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية ، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج النفط بـ 17.5مليون برميل يوميا تليها المملكة العربية السعودية بحوالى 12.5مليون برميل ثم روسيا والتى يبلغ إنتاجهاحوالى 11 مليون يوميا لافتا أنه بالرغم من الإنتاج الضخم للولايات المتحدة الامريكية إلا أن إستهلاكه ايضا ضخم كما أنها تقوم بعمليات شراء النفط وتخزينة أماروسيا فإنتاجها ضخم واستهلاكها ضعيف وبالتالى لديها فائض كبير تقوم بتصديره .

وأوضح الدكتور ثروت راغب ، أن روسيا تستحوذ على أكبر عدد من الدول بالاتحاد الاوروبى والعالم والتى تقوم بتصدير الغاز والنفط إليهاموضحا أنه توقف النشاط الاقتصادى حول العالم من حركة الطيران والنقل وانخفاض الاستهلاك من النفط ووجود تخمة كبيرة من المعروض والتى أدت إلى انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى خسارة فادحة لكافة الدول الكبرى المنتجة للنفط بسبب انخفاض الأسعار وزيادةالانتاج .

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وتابع الدكتور ثروت راغب ، أن الولايات المتحدةالأمريكية يهمها إنخفاض أسعار النفط لأنها تقوم بعمليات الشراء والتخزين ولكنها أيضا مع إنخفاض الأسعار لديها مشكلة إنتاج النفط الصخرى حيث أن تكلفة إنتاجه مرتفعة جدا ولكى يكون هناك مكاسب من هذا النوع من النفط لابد أن يكون سعر البرميل بحوالى 70 دولارا.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخاسرة مما يحدث بأسواق النفط بسبب إفلاس شركات إنتاج النفط الصخرى وذلك كنتيجة لتدنى الأسعار ،ففائض الانتاج كثير وذلك مع نفاذ مستودعات التخزين لافتا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج فى العالم.

وتابع الدكتورثروت راغب،أنه فيما يتعلق بروسيا فإنها تنتج نحو 11 مليون برميل يوميا وتستهلك حوالى 4 مليون برميل يوميا و بجانب إنتاج الغاز الضخم والتى تحقق من خلاله مكاسب هائلة بإغراق السوق من أجل الانتشار السياسى عالميا والاستحواذ على السوق العالمية.

وأشار، إلى أن ما يحدث باسواق النفط أدى إلى انخفاض أسهم عدد من الشركات العالمية العاملة فى مجال النفط كنتيجة لانخفاض الاسعار لافتا أن المستفيدون من تلك الأزمة هم البلدان المستوردة للنفط حول العالم لأنها ستقوم بشرائه وتخزينه بأسعار منخفضة.