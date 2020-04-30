شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: أزمة كورونا مؤقتة ولن تؤثر على الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن أزمة انتشار فيروس كورونا لم تؤثر على العلاقات التجارية بين مصر والدول الأخرى، فهى جائحة مؤقتة وستعود بعض القطاعات التى تعطلت خلال الفترة الحالية وأهمها القطاعات غير الغذائية إلى وضعها الطبيعى مرة أخرى خلال الشهور المقبلة ، لافتا إلى أن العلاقات التجارية لها أولوية خاصة فى السلع الغذائية والزراعية بين مختلف دول العالم .

وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، أن الفترة الحالية تعتبر فرصة للسع المصرية فى غزو الدول التى كانت تصدر لها الصين وتوقفت بسبب أزمة كورونا ، حيث أن هناك الكثير من الأسواق العالمية التى تعتمد على السلع الصينية ، وتواجد السلع المصرية كبديلا عنها خلال هذة الأزمة سيعظم من فتح أسواق جديدة ترفع من معدلات الصادرات المصرية.

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وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، إلى أن السوق الافريقى من الأسواق الواعدة فى تصدير السلع غير الغذائية مثل مواد البناء خاصة وأن أفريقيا لديها مشروعات بنية تحتية كثيرة وتحتاج إلى الكثير من المواد الخام ، كما تستطيع الكثير من الصناعات الأخرى أن تبدأ فى ضخ منتجاتها إلى أفريقيا مع وضع حلول عاجلة لطرق النقل واللوجستيات من الحكومة الحالية.

وكان المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أعلن عن تحقيق معدلات نمو للقطاع الغذائى تقدر بنحو 8% حتى فبراير الماضى مع استمرار تصدير كاقة السلع الغذائية التى تحتاجها الأسواق الأخرى فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، فى حين أن هناك قطاعات أخرى أكدت على تعطل جزء من صادراتها خاصة مواد البناء والبتروكيماويات.