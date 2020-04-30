شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع القطاع الصناعي واتساع القطاع الخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.8 مقابل ما قيمته 52.0 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.0، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.2 مقابل ما قيمته 52.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 52.7.

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