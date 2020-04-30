شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغطى الشركات العالمية خسائر وثائق الممتلكات بعد أومة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أصدرته شركة مارش العالمية العاملة في مجال وساطة التأمين واستشارات المخاطر، عن 4 طرق قد تتبعها شركات التأمين للتعامل مع الخسائر المتعلقة بفيروس كورونا ، وهى تكاليف التعقيم ، التطهير من الأمراض المعدية ،انقطاع سير الأعمال نتيجة أمراض معدية ، انقطاع سير الأعمال من قبل السلطة المدنية ، واوصت الشركات بضرورة تقييم وثائق التأمين على الممتلكات خلال تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، الأمر الذى سيساعد الشركات في تعزيز فرصها للصمود وتحقيق الانتعاش؛ مما سيضعها في مركز متقدّم عن منافسيها عند انتهاء الأزمة الحالية.

ومن جانبه، قال كريستوس أدامانتياديس، الرئيس التنفيذي لشركة مارش الشرق الأوسط وإفريقيا: "في ظلّ جائحة كوفيد-19، نشجّع جميع الشركات على التواصل مع مستشاري التأمين الذين يتعاملون معهم لفهم وثائق التأمين ودورها في تغطية أي خسائر مالية مستمرة، ومع التغيرات السريعة التي تشهدها الإجراءات الحكومية على مستوى العالم يوميًا، فمن الضروري جداً أن تعمل الشركات الآن على تقليل حدة التغييرات في أعمالها، والتأقلم مع الوضع الجديد والبدء في بناء استراتيجيات للتعافي والانتعاش في المستقبل".

ومع استمرار انتشار الفيروس بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لجأت بعض الدول إلى فرض حظر تجول أو قيود مشدّدة على العديد من الأنشطة العامة، مما أدى لاحقًا إلى انخفاض في نشاطها الاقتصادي.

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وتتضمن العديد من وثائق التأمين على الممتلكات تغطية للخسائر المتعلقة بإيقاف الأعمال من قبل السلطات المدنية، ومع ذلك، من المرجح خلال هذه الفترة أن تقوم شركات التأمين فقط بتغطية الخسائر أو الأضرار المادية لحملة وثائق التأمين. ولذلك، تتوقع مارش أن ترفض العديد من شركات التأمين تغطية الأماكن التي يشتبه بوجود الفيروس فيها، حتى في حالة حدوث خسائر أو أضرار مادية.

واختتم أدامانتياديس: "نوصي جميع الشركات بتقييم وثائق التأمين بدقة، بما في ذلك أي جوانب تشملها التغطية، ومناقشتها مع وسطائها ومستشاري المطالبات لفهم شروطها وأحكامها بشكل أفضل. ويعتبر التواصل مع خبراء التأمين والمخاطر للحصول على نصائحهم واستشاراتهم أمرًا بالغ الأهمية لحماية أعمالكم وتعزيز قدرتكم على الصمود في ظل الأوضاع الاقتصادية الغامضة نتيجة جائحة كوفيد-19".