شكرا لقرائتكم خبر عن دباغة الجلود: الروبيكى تعمل بـ10% من طاقتها برواتب كاملة للعمالة لمنع التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الفولى عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ، أن منطقة مدابغ الجلود " الروبيكى " تعمل حاليا بنحو 10% من طاقتها الإنتاجية مع توجه أصحاب المدابغ بمنح العاملين إجازة برواتب كاملة خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد ، مع الاحتفاظ بأعداد قليلة من العاملين ووضع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع التجمعات بينهم وعدم وصول أى عدوى أو اصابات بين صفوف العاملين .

وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، أن هناك مخزون كافة من الانتاج ولا يوجد أى تعطل فى كميات الجلود الموجهه للصناعة المحلية فى حالة احتياجها للتصنيع ، لافتا إلى أن ضعف صادرات الجلود على مدار الربع الأول من العام الجارى ، لوضع أولوية للقطاعات الغذائية والدوائية فى التصدير بين كافة الدول بسبب كورونا ، أعطى مخزون كافى وزيادة عن الاستهلاك فى المدابغ .

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وتابع عضو غرفة دباغة الجلود ، أن تعطل صادرات الجلود لابد أن يقابلها صرف مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية والمتأخرات منذ العام المالى الماضى ، وذلك لكى يستطيع أصحاب المدابغ الاستمرار فى الحفاظ على العمالة ودفع رواتبهم كاملة لحين الانتهاء من هذة الأزمة ، بالاضافة إلى دفع مستحقات الدولة من المياة والكهرباء وغيرها وعدم تعرض أصحاب الأعمال للخسائر .

وأوضح، إن مصر تصدر جلودًا من الصناعة المحلية إلى 6 دول حول العالم وهى إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، والصين، وتركيا، والهند، موضحًا أن أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم ومن ضمنها هذه الدول ومصر عطلت الصادرات إليها لحين استقرار الأوضاع ومعاودة التصدير مرة أخرى، وأن الحل الوحيد للحد من خسارى القطاع الصناعى هو معادوة تصدير الجلود كمنتج نهائى فى صورة حذاء إلى الدول التى فقدتها الصادرات المصرية من قبل.

من الجدير بالذكر ، أن رؤساء المجالس التصديرية تعقد اجتماعات ودية مع وزارة المالية للتدخل بصرف مستحقاتهم من المساندة التصديرية لمنع تعرضهم للضرر خلال هذة المرحلة .