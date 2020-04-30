شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يفتح مرتفعا 1.69% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكى القياسى، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وزاد نيكي 1.69 % إلى 20105.68 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.48 % ليسجل 1470.57 نقطة.

وأعلن بنك اليابان خلال فترة الاستراحة في منتصف النهار إجراءات كانت متوقعة إلى حد بعيد لتخفيف أزمة التمويل للشركات تشمل زيادة مشترياته من الأوراق التجارية وسندات الشركات ولكن تأثير قرار البنك على السوق جاء متواضعا.

وقفز سهم أدفانتست كورب 8.4 بالمئة بعدما توقعت الشركة الموردة لمعدات اختبار الرقائق زيادة أرباح التشغيل 14.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو.