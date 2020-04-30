شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يحاول التقدم في الأجل القصير، حيث اغلق عند مستوى 5265 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والهام عند 5400 نقطة، وفي ظل استمرار الأداء الايجابي من خلال مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,201 وبين مستوى المقاومة هو 5,354 نقطة