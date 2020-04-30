شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 8701 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن مؤشر ماكد من اطلق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 9000 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,627 وبين مستوى المقاومة هو 8,778 نقطة