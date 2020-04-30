شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليهاجم المؤشر بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة الحالي 6,999.34، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
وتستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6,999.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,396.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,800.00 ومستوى المقاومة 7,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
156
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
34
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عدد أسهم الشركات الثابتة
6
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عدد أسهم الشركات المتداولة
196
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