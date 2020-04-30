شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 9٫50 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما نلاحظ اغلاق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 10٫50 فلس كمستوى أول ثم 12٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 7٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9 بينما مستوى المقاومة هو 10 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد