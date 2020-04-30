شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) يقفز لأعلى -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 16 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين في الأجل القصير، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 18 فلس كمستوى أول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 13 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.6 بينما مستوى المقاومة هو 16.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد