شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 513 فلس امس الاربعاء، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 530 فلس كمستوى أول ثم 560 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 580 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 505.0 بينما مستوى المقاومة هو 517.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد