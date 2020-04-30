شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 79٫70 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 73 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 87 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 73 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 78.2 بينما مستوى المقاومة هو 80.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد