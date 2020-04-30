شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولاوت امس الأربعاء عند مستوى 616 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 750 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 585.0 بينما مستوى المقاومة هو 640.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد