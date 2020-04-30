شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 0٫598 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط "Kijun Sen” وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud” وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 0٫65 ريال كمستوى أول ثم 0٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫56 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.58 وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد