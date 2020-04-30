شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 0٫578 ريال، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 0٫65 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0٫54 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.56 وبين مستوى المقاومة هو 0.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد