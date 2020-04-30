شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بفجوة سعرية خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0٫739 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما شهد السهم ضغوطا شرائية دفعت السهم لتجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0٫72 ريال، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى مقاومته التالي عند 0٫80 ريال كمستوى أول ثم 0٫90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫66 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.72 وبين مستوى المقاومة هو 0.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد