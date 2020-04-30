شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم في الوصول لهدفه المتوقع عند 1٫65 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة السابق، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0٫66 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 0٫75 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫63 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.65 وبين مستوى المقاومة هو 0.71 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد