شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يشهد اداء ايجابي -تحليل صباحي- 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6٫092 ريال، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 6٫098 ريال، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 5٫90 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 6٫60 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 5٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.0 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد