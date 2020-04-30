شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك عند الدعم – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية يوم أمس لكنه يعود لاختبار الدعم المحوري 0.9730، ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار استئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها التالي عند 0.9900.
الثبات فوق 0.9730 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.9626.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9820
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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