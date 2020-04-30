شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالارتفاع – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليبتعد عن مستوى 0.6500 المخترق مسبقاً، في طريقه لزيارة القمّة المسجلة مؤخراً عند 0.6685، والتي تمثّل محطتنا الإيجابية التالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6407 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6480 والمقاومة 0.6630

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد