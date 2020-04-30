شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بتدوير العقود المستقبلية إلى عقود شهر يونيو، نجد بأن سعر عقود خام برنت اخترق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 23.66 واستقر فوقه، ليبني قاعدة دعم فوق هذا المستوى ويتجه لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 26.00.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، واختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 27.90، بينما يمثّل الثبات فوق 23.66 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 27.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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