شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 14.25 بعد اختراقه بقوة يوم أمس، ويبدأ اليوم بميل صاعد جديد، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق مستوى 16.65 وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو محطتنا التالية التي تصل إلى 19.05.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 14.25 سيوقف الارتفاع المقترح ويضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 11.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 19.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد