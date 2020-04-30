شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من التداولات الجانبية وضيقة النطاق، وطالما أن السعر فوق 15.08، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 16.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 15.08 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يتواجد هدفه الأول عند 14.17.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد