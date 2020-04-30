شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس بميل صاعد ليستقر فوق المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أننا بحاجة لاختراق مستوى 1732.50 لتسهيل مهمة الاندفاع نحو أهداف الموجة الصاعدة المقترحة والتي تبدأ عند 1747.43 ثم 1780.00.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يواجه السعر ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1678.45 ويستقر دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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