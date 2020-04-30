شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1.3814، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 1.2959 إلى 1.4667، مع الإشارة إلى أن نموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً يملك أهداف سلبية تتخطى المستوى المذكور، مما يشجّعنا على ترجيح امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى مناطق 1.3750 ثم 1.3612.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى متوقعاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 1.4015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3960
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 30-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.