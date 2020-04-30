شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1.3814، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 1.2959 إلى 1.4667، مع الإشارة إلى أن نموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً يملك أهداف سلبية تتخطى المستوى المذكور، مما يشجّعنا على ترجيح امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى مناطق 1.3750 ثم 1.3612.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى متوقعاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 1.4015.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط